USFP: Abdelhamid Jmahri met les choses au point (VIDEO)

Abdelhamid Jmahri, membre du Bureau politique de l’Union socialiste des Forces populaires, a affirmé que le défi premier du parti de la Rose, pour l’heure, est l’organisation du 11ème Congrès national, les 29, 30 et 31 janvier courant, et nullement son report à une date ultérieure.

Lors un entretien accordé à Le Site info, dans le cadre de l’émission « Daïf khas » (Invité spécial), Abdelhamid Jmahri a expliqué cet impératif par la nécessité légale et interne de préserver les timing des congrès et leur organisation. Ce qui consolide la confiance parmi les rangs des militantes et des militants ittihadis, ainsi que parmi les citoyens concernant l’aptitude de l’USFP à relever les défis et à tenir ses promesses.

Et de poursuivre qu’il ne faut pas que la crise sanitaire que vit le pays à cause de la pandémie de la covid-19 soit un frein à l’organisation du Congrès national, sachant que toutes les mesures préventives et sanitaires, décrétées par les autorités compétentes, seront prises en considération et respectées à la lettre. Concernant les demandes de report du congrès, Jmahri considère qu’elle sont de plusieurs niveaux « et ne s’expliquent pas toutes par des différends organisationnels ou légaux. Il s’agit seulement de certains militants qui pensent qu’un temps mort est nécessaire « pour que le dialogue autour de l’avenir du parti mûrisse davantage ».

Par ailleurs, s’agissant de quelques amendements apportés au règlement intérieur de l’USFP, notamment concernant « un 3ème mandat », notre interlocuteur a tenu à préciser que ce dernier point ne se rapporte pas uniquement au poste de premier secrétaire, mais concerne toutes les instances du parti aux niveaux national, régional et provincial.

Jmahri a également expliqué l’existence franche et interne de la proposition du Conseil national d’approuver la candidature de Driss Lachgar pour un « 3ème mandat en tant que premier secrétaire. Cependant, pour l’heure, les réactions pour ou contre cette proposition ne ne sont pas encore exprimées. De même qu’il souhaite que le prochain congrès ne se focalise pas sur le troisième mandat de Lachgar mais soit une occasion pour l’actuelle direction de faire preuve de « courage moral pour défendre son bilan ».

L.A