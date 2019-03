Une parlementaire tacle Amina Mae El Ainin

Les photos parisiennes d’Amina Mae El Aïnine ne cessent de faire parler d’elles. Alors que la députée du parti de la Lampe accuse les médias de chercher le buzz à ses dépens, une autre parlementaire ne l’entend pas de cette oreille.

Il s’agit de l’USFPiste Hanane Rihab qui récuse les déclarations de Mae El Aïnine, allant jusqu’à la traiter de “menteuse”, le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes!

Ainsi, dans une publication sur sa page officielle Facebook, la représentante du parti de la rose n’est pas tendre, loin s’en faut, avec la PJDiste dont les photos avaient enflammé la Toile et suscité maintes polémiques.

“Il est étonnant que vous veuillez coller vos scandales à d’autres parties dans le but de faire table rase sur votre schizophrénie (…)”, écrit entre autres gentillesses Hanane Rihab en s’adressant à Amina Mae El Aïnine. S’agissant des accusations de cette dernière à l’encontre des médias, la députée de l’USFP affirme que cela prouve la duplicité de la PJDIste qui, précédemment, ne rechignait pas à caresser ces mêmes médias dans le sens du poil afin qu’ils publient ses “convictions déguisées et mensongères”.

Et pour enfoncer davantage le clou, Rihab pointe les doléances de Mae El Aïnine qui demande “aux adversaires les plus farouches de son parti” d’intercéder en sa faveur, sous l’Hémicycle. La principale intéressée appréciera.

L.A (avec K.Z)