Une nouvelle feuille de route pour le partenariat Maroc-France

La France et le Maroc vont tenir, jeudi à Paris, leur quatorzième Rencontre de Haut Niveau, co-présidée par les deux chefs de gouvernement, l’occasion pour les deux pays de repartir sur une nouvelle feuille de route de deux ans et de revigorer leur partenariat stratégique.

Séculaires, les relations entre Paris et Rabat, sont marquées par un dialogue dense et régulier. Les deux capitales se font un devoir de tenir régulièrement des Rencontres de haut niveau, considérées comme un instrument politique majeur de leur partenariat.

La première Rencontre de Haut Niveau s’est tenue à Rabat en décembre 1997. Depuis lors, 13 sessions se sont succédé alternativement au Maroc et en France, s’articulant généralement autour d’une thématique préalablement définie, qui répond aux aspirations de partenariat concerté entre les deux capitales.

La dernière en date s’est tenue à Rabat le 15 et 16 novembre 2017, sous la présidence du Chef de gouvernement, Saad Eddine El-Othmani et du Premier ministre français, Edouard Philippe, avec la participation de plusieurs ministres des deux gouvernements.

Cette rencontre a permis d’organiser le partenariat d’exception selon cinq domaines stratégiques : la jeunesse, dont l’éducation, la formation et l’insertion dans le marché du travail conditionnent l’avenir des sociétés ; l’innovation, moteur du développement économique et social dans le contexte d’une économie de plus en plus globalisée ; la mobilité, qu’il importe de renforcer au profit de tous les acteurs de la coopération bilatérale, tout en luttant contre la migration irrégulière ; l’Afrique, en direction de laquelle le Maroc comme la France entendent développer leurs actions et projets communs au service de la stabilité et du développement du continent ; la régionalisation et la déconcentration, dont les avancées en France et au Maroc offrent un cadre privilégié au développement de la coopération décentralisée.

Cette RHN avait vu la signature de vingt-quatre accords bilatéraux dans les domaines de la jeunesse, des transports, de l’innovation, de la réforme de l’Etat, de la coopération décentralisée, du numérique, de l’enseignement, de la culture et des infrastructures portuaires.

Quant à la 14ème Rencontre de Haut Niveau, qui se tient ce jeudi, elle sera l’occasion pour les deux pays de fixer la feuille de route de leur relation pour les deux années à venir, d’arrêter les grandes orientations de leur partenariat stratégique et de le fortifier par de nouvelles perspectives innovantes.

Les relations entre le Maroc et la France sont anciennes, privilégiées et empreintes d’un esprit d’amitié et de partenariat. Dotés d’instruments solides, ce partenariat exceptionnel se construit non seulement autour d’intérêts communs, mais aussi à travers des consultations stratégiques et une convergence de vues sur des questions aussi importantes que cruciales d’ordre migratoire, sécuritaire, culturel, de gouvernance, économique et environnementale.

Ces questions et d’autres font ainsi l’objet d’une coordination et d’une concertation continue, notamment lorsqu’il s’agit de la lutte contre le terrorisme, le radicalisme et pour une migration régulière qui se fait dans le cadre d’une approche globale avec un Maroc engagé à promouvoir une image de l’Islam de paix et de tolérance.

Les grandes questions d’ordre régional et international font, également, l’objet d’une convergence de vues et de consultations régulières entre les deux capitales. Et dans un contexte marqué par de nouveaux défis aux niveaux national, régional et international, Rabat et Paris se font un devoir de renouveler leurs relations privilégiées d’ailleurs confortées par une coopération économique et financière, aussi dynamique que prometteuse, et une coopération culturelle et sociale, riche qui s’appuie sur les liens humains entre les deux pays, et ce au service de leurs intérêts respectifs.

En effet, le partenariat d’exception qui lie le Maroc et la France découle d’une forte densité de relations humaines à travers une importante communauté marocaine vivant en France et une communauté française qui ne cesse de croître au Maroc.

Mais le partenariat France-Maroc, c’est aussi un partenariat économique. Les deux pays ont tissé au fil des ans des relations commerciales et financières privilégiées.

Ainsi, selon des chiffres récents de l’Office des changes, la France figure dans le duo de tête des investisseurs au Maroc en 2018, et demeure le premier investisseur en stock. La France signe également une forte présence économique au Maroc avec la quasi-totalité des groupes du CAC 40 qui y sont présents. Elle a également consolidé sa place en participant à la réalisation de projets structurants comme la LGV marocaine, le tramway, la filière automobile, la filière aéronautique, le complexe solaire de Midelt…

D’ailleurs, l’excellence de ce partenariat économique ainsi que les moyens de le renforcer et le revigorer seront au cœur du forum économique, le segment économique de la RHN France-Maroc, qui se tiendra le même jour à la Station F, situé en plein sud de Paris, et qui est considérée comme le plus grand incubateur de start up au monde.

Ce Forum économique, qui se tiendra sous la houlette du MEDEF, le patronat français, et de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), et sous l’égide des deux chefs de gouvernement, sera consacré aux communautés d’affaires française et marocaine.

Il réunira, à cet effet, plus de 300 chefs d’entreprises des deux pays, des membres des gouvernements français et marocain et des institutions animant la relation bilatérale.

La rencontre sera l’occasion d’ « échanger sur le développement de coopérations sectorielles ambitieuses et sur la montée en gamme du secteur privé marocain”, selon le MEDEF.

La relation France-Maroc c’est aussi un dialogue interparlementaire hors pair au service du développement des relations bilatérales. Et les groupes d’amitiés créés de part et d’autre contribuent assurément au resserrement des liens entre les deux pays.

Le Maroc est perçu, tant à l’Assemblée Nationale qu’au Sénat, comme un pays modèle dans la région, eu égard au processus démocratique engagé et aux grands projets de développement et de réformes entrepris.

Ce dialogue a été à nouveau au centre du 4ème Forum Parlementaire France-Maroc qui s’est tenu vendredi dernier à l’Assemblée nationale et au Sénat sous le thème ” La Diplomatie Parlementaire face aux défis planétaires”.

Dans la Déclaration finale au terme de leur 4ème Forum, les parlements de la France et du Maroc ont souligné que « les deux pays sont des partenaires stratégiques de premier plan qui partagent des intérêts communs dans nombre de dossiers régionaux et internationaux ».

Ainsi, la 14ème Rencontre de Haut Niveau offre l’occasion aux deux pays de souligner combien leur relation est exceptionnelle à plus d’un égard, une relation qu’il convient de protéger, de consolider et de conforter au service des intérêts communs aux deux capitales soucieuses d’accroître leur compétitivité partagée dans le domaine économique et de promouvoir ensemble, à l’échelle du monde, les valeurs d’ouverture, de tolérance et de respect.

Jalila AJAJA