Une nouvelle caisse marocaine d’assurance maladie au Conseil du gouvernement

Un Conseil de gouvernement se tiendra, jeudi, sous la présidence du Chef du gouvernement, Saâd Eddine El Othmani. Selon un communiqué du Département du Chef du gouvernement, le Conseil examinera au début de ses travaux deux projets de loi, le premier relatif à la Fondation des oeuvres sociales des fonctionnaires de la Direction générale de la protection civile et le second à la détermination de l’âge de départ à la retraite pour les membres des Forces auxiliaires. Le Conseil de gouvernement examinera, par la suite, un projet de décret portant création de la Caisse marocaine d’assurance maladie, ajoute la même source.

