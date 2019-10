Un ténor du PJD s’exprime sur la décision du PPS

Le secrétaire adjoint du Parti de la Justice et du Développement s’est exprimé sur la déclaration du Bureau politique du PPS, décrétant la décision de ce dernier de quitter le gouvernement El Othmani.

Ainsi, Slimane El Amrani a estimé que la décision du Parti de Progrès et du Socialisme ne pouvait que susciter considération et égards. Et d’exprimer aussi son espoir que les relations entre les deux partis perdurent.

Via sa page officielle Facebook, El Amrani assure : “Nous, au sein du PJD, nous avons un grand respect pour le PPS et sommes fiers de

nos relations tissées avec lui. De même que nous pensons que notre collaboration commune au sein de l’Exécutif a toujours été exemplaire et servait l’intérêt de la Nation”.

Le PJD, et à sa tête le secrétaire général et chef de gouvernement, a exprimé son voeu de persister à ce que le PPS reste partie prenante au sein de l’Exécutif remanié, a encore tenu à préciser Slimane El Amrani.

A rappeler ce que Le Site info avait déjà précédemment annoncé, que le Bureau politique du parti du Livre, lors de sa réunion du mardi 1er octobre courant, avait fait état de sa décision de quitter le gouvernement El Othmani. Laquelle décision sera débattue, entérinée ou pas, par le Comité central du PPS, lors d’une session extraordinaire, prévue vendredi 5 octobre, à Rabat.

Larbi Alaoui