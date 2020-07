Un politologue critique sévèrement la dernière décision d’El Othmani

Le chef de gouvernement a annoncé l’annulation des différentes promotions administratives et celle de la création d’emplois. Cette mesure d’austérité de Saâeddine El Othmani a suscité la colère des observateurs de la chose politique au Maroc.

Dans une déclaration à Le Site Info, le politologue Omar Cherkaoui a affirmé que le prix de cette politique d’austérité, que prône l’Exécutif, ne doit pas être au détriment du citoyen marocain et à celui de ses droits à la promotion et à l’emploi.

« La décision d’El Othmani d’annuler les promotions et de geler les recrutements suscite inquiétude et peur du lendemain. Et ses conséquences vont être aux dépens du citoyen. Elle constitue également un moyen facile d’empêtrer davantage celui-ci dans un nouveau choc fiscal », a alerté le politologue et universitaire. Et de préciser que la missive d’El Othmani, annonçant cette mesure d’austérité, empiète sur les droits des citoyens et les piétine outrageusement.

A rappeler que ladite missive a été adressée par El Othmani au ministre de l’Intérieur, aux autres ministres, ainsi qu’aux ministres délégués et aux hauts-commissaires et commis de l’Etat. Son objet est d’expliciter « la stratégie de l’Exécutif concernant les postes d’emploi pour faire face à l’urgence de parer aux répercussions négatives du Covid-19. Et ce, en révisant le budget de l’Etat pour les années 2021-2023 ».

La missive, dont Le Site Info détient copie, concerne la suspension des promotions et des recrutements au sein des départements et des administrations étatiques. Sont épargnés de cette austérité gouvernementale impopulaire, les secteurs de l’Education nationale, de la Santé, ainsi que l’Intérieur et les services sécuritaires s’y rapportant et la direction de la Défense nationale.

Larbi Alaoui (avec Rim Tbiba)