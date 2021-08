Un politologue analyse le discours royal

Le discours adressé par le Roi Mohammed VI à la Nation, à l’occasion du 68ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, a fustigé les tentatives de dénigrement de la contribution du Maroc à la stabilité et à la sécurité dans la région, a souligné le politologue Abdelmalek Ihazrir.

« On a assisté récemment à un dénigrement des institutions de sécurité nationales, au moment où elles mènent des actions hautement bénéfiques pour la stabilité régionale », a rappelé l’enseignant des sciences politiques à l’Université Moulay Ismail de Meknès dans une déclaration à la MAP.

Le Souverain a rejeté les accusations fallacieuses de certains pays ayant voulu jeter de l’ombre sur l’apport du Royaume à la stabilité régionale, a dit M. Ihazrir, notant que le Maroc est déterminé à aller de l’avant en dépit des complots ourdis, du fait qu’il dispose de multiples facteurs de force et d’atouts indéniables.

S’attardant sur les prochaines échéances électorales, l’universitaire a relevé l’insistance royale sur la nécessité que celles-ci soient empreintes de transparence et permettent de construire en profondeur les institutions démocratiques du Maroc.

« C’est une dose supplémentaire pour la démocratie marocaine qui est une expérience très solide en matière de démocratisation, notamment avec l’avènement du nouveau modèle de développement », a-t-il dit.

Pour ce qui est des relations maroco-européennes, le politologue a relevé que le discours royal a annoncé « des avancées sérieuses » à venir dans ces rapports, notamment avec l’Espagne et la France.

« On mise beaucoup sur l’approfondissement des rapports diplomatiques maroco-espagnols, qui sont très anciens et traditionnels » a-t-il soutenu, faisant savoir qu’il faut dissiper les malentendus pour le rétablissement des relations sur des bases plus solides et claires.

Au regard des relations amicales entre SM le Roi et le président Emmanuel Macron, on devra assistera à une consolidation des rapports forts et historiques entre le Royaume et la France, a-t-il prédit.

