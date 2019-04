Un pays d’Amérique centrale salue l’engagement du roi Mohammed VI

Le Costa Rica a salué l’engagement du roi Mohammed VI sur la question migratoire et les efforts du Maroc pour trouver des solutions efficaces à ce phénomène en Afrique et dans le monde.

“Le Costa Rica salue le rôle du Maroc dans l’organisation et la négociation du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, (dit Pacte de Marrakech), et l’importance de la création de l’Observatoire africain des migrations, basé au Maroc”, souligne le ministère costaricain des Affaires étrangères dans un communiqué publié à l’issue d’une rencontre, vendredi à San José, entre la secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mounia Boucetta, et la ministre des affaires étrangères du Costa Rica, Lorena Aguilar Revelo.

Au cours de cette réunion, qui s’est tenue en présence de l’Ambassadeur du Maroc au Guatemala, Tarik Louajri, les deux parties ont exprimé leur volonté de renforcer leur coopération dans divers domaines d’intérêt commun tels que le changement climatique, l’égalité du genre et la lutte contre la corruption, soulignant leur détermination à approfondir le dialogue politique.

Lors de cette réunion, Boucetta et Aguilar Revelo ont abordé divers aspects des relations politiques et de coopération entre les deux pays, faisant part de leur plein engagement en faveur du multilatéralisme, de l’intégration régionale et du règlement pacifique des conflits.

Les deux parties ont signé un accord-cadre de coopération technique visant à renforcer les relations de coopération bilatérale et promouvoir des projets concrets de partenariat ayant un impact réel sur le développement économique, social et environnemental.

À cette occasion, les responsables costaricains ont présenté à la délégation marocaine, pour examen, une proposition de mémorandum d’accord visant à fortifier la coopération entre les milieux académiques des deux pays.

La délégation qui accompagne la Secrétaire d’Etat lors de sa tournée en Amérique centrale, qui l’avait conduite aussi au Honduras et à Guatemala où elle avait participé au 1er Forum Maroc-Système d’Intégration Centraméricain (SICA), se compose de la directrice des Affaires américaines, Bouchra Boudchiche, du Chef du Service de l’Amérique centrale, Abdelfattah Berhil, et du Conseiller de la Secrétaire d’Etat, Hicham Benmark.

S.L. (avec MAP)