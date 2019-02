Un parlementaire du PAM flingue Abdelilah Benkirane (VIDEO)

Larbi Mahrachi n’a pas mâché ses mots pour dire ce qu’il pense d’Abdelilah Benkirane. Dans une interview accordée à Le Site info, le parlementaire Pamiste a jugé que l’ancien chef de gouvernement, lors de ses dernières sorties médiatiques, s’est bien moqué des Marocains.

«Comparer l’ancien patron du PJD à El Youssoufi est totalement absurde. Priez pour lui ! Il est en train de perdre la raison», a indiqué Mahrachi. Le conseiller a d’ailleurs affirmé qu’il faudrait demander des comptes à Benkirane. «Il a eu droit à une retraite exceptionnelle et il touche mensuellement une grosse somme d’argent. Il doit rendre des comptes», a-t-il précisé.

Le conseiller est également revenu sur les accusations de Benkirane à l’encontre du PAM et a assuré que son parti n’est pas porteur d’un projet politique subversif comme celui du PJD. «Notre parti ne cherche pas à monopoliser le pouvoir. Nous voulons contribuer en compagnie des autres parties au développement de ce pays», a-t-il défendu.

Et d’ajouter: «Benkirane se trompe en croyant que le PAM veut s’accaparer l’échiquier politique marocain. C’est lui et son parti qui veulent tout avoir. Aujourd’hui, il passe son temps à faire des vidéos sur Facebook en compagnie de son chauffeur et diffuser de fausses informations».

Mahrachi a même assuré que les parties de la majorité gouvernementale ont toujours été en désaccord avec le parti au pouvoir.

N.M.