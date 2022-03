Sahara marocain: un ministre espagnol se prononce sur la nouvelle position de son pays

En reconnaissant la prééminence de l’initiative marocaine d’autonomie comme « la base la plus sérieuse, réaliste et crédible », l’Espagne veut s’engager avec le Maroc dans une relation « stable et bonne », a affirmé, ce samedi, le ministre de la Présidence espagnole, Felix Bolanos.

« Le monde a besoin de coopération entre les pays et de travailler ensemble sur des problèmes communs », a fait observer Bolanos dans des déclarations à la presse, assurant que la nouvelle position de son pays sur le Sahara marocain s’inscrit dans cette logique.

Dans ce contexte, il a mis en exergue l’importance du Maroc pour l’Espagne, notamment en matière de coopération dans la gestion des flux migratoires et la lutte contre les réseaux de trafic d’êtres humains.

En ouvrant une nouvelle page dans leur relation bilatérale, l’Espagne et le Maroc s’engagent à consolider une coopération « stable et bonne », a-t-il martelé.

Vendredi, Pedro Sanchez a adressé un message au Souverain dans lequel il a souligné que « l’Espagne considère l’initiative marocaine d’autonomie comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend » au sujet du Sahara Marocain.

Reconnaissant « l’importance de la question du Sahara pour le Maroc », le chef de l’exécutif espagnol a mis l’accent sur « les efforts sérieux et crédibles du Maroc dans le cadre des Nations Unies pour trouver une solution mutuellement acceptable » au différend.

En réaction au message de Pedro Sanchez, le Maroc a indiqué qu’il apprécie hautement les positions positives et les engagements constructifs de l’Espagne au sujet de la question du Sahara Marocain.

