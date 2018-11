Un membre du PAM rejoint le polisario

Le parti du tracteur n’a pas manqué de “féliciter” au passage les élus de son parti de la région Guelmim Oued Noun pour leur “vigilance constante” et leur “sens aigu de patriotisme”.

Dans un communiqué, le parti dirigé par Hakim Benchemass a confirmé la nouvelle. On apprend ainsi que le dénommé Saïd B., élu du conseil communal de Guelmim ayant rejoint le parti en 2015, a représenté le polisario lors d’un événement organisé en dehors du Maroc.

L’information a circulé la semaine dernière: un membre du PAM (Parti Authenticité et Modernité) a subitement rejoint le front séparatiste du polisario.