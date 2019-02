Un haut responsable européen se félicite de l’adoption de l’accord de pêche Maroc-UE

La Commission européenne s’est félicitée du vote positif, ce mardi en plénière par le Parlement européen, en faveur de l’accord de pêche.

“L’accord approuvé aujourd’hui par le Parlement européen avec le Maroc est une très bonne nouvelle pour les deux rives de la Méditerranée. Il s’agit d’un véritable partenariat générant des avantages économiques, contribuant à une pêche plus durable et améliorant la gouvernance», a souligné le commissaire européen chargé des Affaires maritimes, de l’Environnement et de la Pêche, Karmenu Vella dans un communiqué.

“L’accord et son protocole valables pour 4 ans renforceront encore le partenariat stratégique entre l’Union et le Maroc dans le secteur de la pêche”, note la même source, estimant que leurs “impacts socio-économiques profiteront aux populations concernées et auront des répercussions positives sur le développement durable des ressources naturelles».

Rappelons que le nouvel accord de pêche, adopté à 415 voix pour, 189 contre et 49 abstentions sur 653 députés présents à la plénière, couvre la zone de pêche qui s’étend du parallèle 35 au Nord, au parallèle 20 au Sud, soit de Cap Spartel à Cap Blanc, au sud de la ville de Dakhla.

Il comprend des dispositions visant à optimiser les retombées et les bénéfices pour les populations locales des zones concernées et prévoit des exigences techniques visant la préservation de la durabilité des ressources halieutiques et la protection de l’environnement marin.

S.L. (avec MAP)