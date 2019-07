Un haut responsable britannique en visite au Maroc

La Secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale, Mounia Boucetta, s’est entretenue, ce lundi à Rabat, avec le Secrétaire d’État britannique aux Forces Armées, Mark Lancaster, qui effectue une visite de travail de deux jours au Maroc.

Lors de cette rencontre, les deux responsables se sont félicités de l’excellence des relations entre le Royaume du Maroc et le Royaume-Uni et de la dynamique positive de leur développement, indique un communiqué du ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale.

Mettant en avant les diverses réformes initiées sous le leadership et la conduite éclairée du roi Mohammed VI, Boucetta a mis l’accent, entre autres, sur le développement du Maroc en tant que pays stable de la région et sur les atouts et l’expérience dont jouit le Royaume dans divers domaines de la coopération Sud-Sud, particulièrement dans la défense et la sécurité, selon la même source.

Pour sa part, Lancaster a souligné l’intérêt qu’accorde son pays au développement et au renforcement des relations de coopération et de partenariat avec le Maroc, notamment dans le cadre du Dialogue Stratégique lancé entre les deux pays en juillet 2018 à Londres, et dans le contexte du post-Brexit.

La question nationale a également été au menu des discussions, à la lumière notamment de la position constructive du Royaume Uni qui a appelé à une solution politique, juste, pragmatique et durable, lors de l’adoption de la résolution 2468 sur le Sahara marocain au Conseil de Sécurité de l’ONU, conclut le communiqué.

S.L. (avec MAP)