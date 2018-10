Un Conseil des ministres présidé par le roi Mohammed VI

Il sera également procédé à l’examen de deux conventions de coopération entre les gouvernements du Royaume du Maroc et du Burkina Faso, signées à Ouagadougou le 3 septembre dernier, la première relative à la coopération judiciaire en matières civile, commerciale et administrative, et la deuxième à l’entraide judiciaire en matière pénale, ainsi qu’à l’adoption de trois projets de loi portant approbations de ces conventions.

Rappelons que le roi Mohammed VI, qui était à Marrakech, a regagné la capitale lundi dernier. Début octobre, le Souverain avait donné ses Hautes Instructions afin qu’une commission présidée par le chef du gouvernement élabore et soumette dans un délai de trois semaines un programme de projets et mesures précis concernant la question de l’emploi.