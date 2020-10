Un Conseil de gouvernement se tiendra vendredi: ce qui est prévu

Un Conseil de gouvernement se tiendra vendredi sous la présidence du chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani.

Le Conseil examinera le projet de loi de finances au titre de l’exercice 2021 et trois projets de décret l’accompagnant, indique jeudi un communiqué du département du chef du gouvernement.

Les projets de décret portent sur la délégation du pouvoir au ministre de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration en ce qui concerne les emprunts internes et le recours aux autres moyens de paiement et les financements étrangers, ajoute la même source.

Il s’agit aussi de la conclusion de contrats d’emprunts pour le remboursement de la dette extérieure et des accords de garantie des risques des taux d’intérêt et de change, conclut le communiqué.

S.L. (avec MAP)