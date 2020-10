Un autre pays africain ouvre son consulat à Laâyoune

Le Royaume d’Eswatini a ouvert, ce mardi, un consulat général à Laâyoune, la 7ème représentation diplomatique inaugurée dans la capitale du Sahara marocain en moins d’un an.

La cérémonie d’inauguration de ce consulat a été présidée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et la ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Royaume d’Eswatini, Thulisile Dladla.

Lundi, l’ambassade du Royaume d’Eswatini au Maroc a été inaugurée et les deux pays ont signé un protocole de coopération industrielle, ainsi qu’une déclaration commune d’intention sur la coopération dans le domaine de la santé.

Depuis la fin de l’an dernier, la ville de Laâyoune a connu une forte dynamique diplomatique avec l’inauguration des antennes consulaires de l’Union des Comores, du Gabon, de la République Centrafricaine, de Sao Tomé-et-Principe, du Burundi, en plus de la Côte d’Ivoire.

M.S. (avec MAP)