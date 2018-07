Trump classera-t-il le PJD comme organisation terroriste?

Le Conseil, pour rendre sa proposition plus éligible, a donné comme exemple l’Egypte, les Emirats Arabes Unis et l’Arabie Saoudite qui ont classé l’organisation fondée en 1928 par Hassan El Banna comme terroriste. Il a assuré qu’elle représente un véritable danger pour la sécurité des Etats-Unis.

Il semble que le sort s’acharne sur le PJD, et pas qu’au niveau national. Le Conseil américain de sécurité nationale a proposé mercredi 12 juillet devant le Congrès américain de classer tous les partis politiques et les organisations influencés par l’idéologie et les enseignements des Frères musulmans dans plusieurs pays arabes comme organisations terroristes.