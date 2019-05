Tourisme: Sajid veut lancer des projets avec le Club Med

Le ministre du Tourisme, du transport aérien, de l’artisanat et de l’économie sociale, Mohamed Sajid, a eu des entretiens avec le PDG du Club Med, Henri Giscard d’Estaing, axés sur les moyens de lancer de nouveaux projets dans le Royaume.

Au cours de cette entrevue, Sajid s’est félicité de la place et du positionnement du groupe au Maroc, soulignant que la promotion de son produit touristique et l’investissement dans de nouvelles destinations prometteuses auront pour effet de revigorer la dynamique touristique, de mettre en valeur le potentiel du pays dans le secteur et d’offrir des emplois aux jeunes.

Dans un communiqué, le ministre a estimé que les mutations qui surviennent dans le domaine touristique, ses potentialités, les traditions et les atouts d’ordre culturel permettront sans conteste de promouvoir la vision du Club Med pour l’élargissement de son activité touristique au Maroc.

Giscard d’Estaing a de son côté fait part de sa détermination à coopérer avec un ensemble de promoteurs touristiques et d’agences de voyages marocains, avec à la clé la conclusion de partenariats dans les domaines de l’hôtellerie et du tourisme.

Les deux parties ont convenu de consolider et développer les acquis réalisés et de lancer de nouveaux projets pour de nouvelles destinations marocaines, conformément aux normes internationales en la matière.

Le Club Med est l’un des plus grands investisseurs et voyagistes dans le secteur touristique au niveau du Royaume où il compte des partenaires de taille, à l’instar de la Caisse de dépôt et de gestion.

