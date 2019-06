Tanger: Akhannouch a lancé un appel aux ingénieurs

Le président du Rassemblement national des Indépendants (RNI), Aziz Akhannouch, a appelé, ce samedi à Tanger, les ingénieurs et les jeunes en général à s’intéresser et à s’engager en masse dans la politique, afin de faire entendre leurs voix et contribuer à la réussite du modèle de développement du Maroc.

Le président du parti de la Colombe, qui s’exprimait devant près de 1.100 ingénieurs RNIstes lors des 1ères Assises des ingénieurs du parti, a encouragé les jeunes ingénieurs à s’armer de sérieux, de persévérance, d’ambition et surtout d’un sens élevé de citoyenneté pour affronter le monde politique avec, pour objectif suprême, d’être au service de la Patrie.

“La politique doit être conçue comme un moyens de donner le meilleur de soi-même pour apporter sa pierre à l’édifice, et contribuer à l’avancement du Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi”, a souligné Akhannouch lors de ce conclave auquel ont pris part plusieurs membres du bureau politique du RNI, ainsi que des adhérents du Maroc et d’Europe.

Akhannouch a également souligné le rôle de l’ingénieur dans le développement du Maroc, notamment avec l’évolution vertigineuse et effrénée des sciences et des technologies de par le monde, et leur contribution avérée au développement social et économique des pays.

Dans une déclaration à la presse, Akhannouch a souligné l’importance de cette réunion “de qualité” avec ces ingénieurs, “dont 95 à 96% adhèrent pour la première fois à un parti politique”, soulignant que l’ingénieur est capable d’apporter une contribution valeureuse et “d’aider le politique à prendre les décisions stratégiques”.

Cette réunion est une première d’une série de rencontres avec d’autres catégories socio-professionnelles à travers le Royaume, a révélé Akhannouch.

Pour sa part, Ahmed Houari, président du corps des ingénieurs du RNI, s’est félicité de l’ouverture de son parti sur cette frange de la société “qui a toujours été en dehors du jeu politique, mais qui est en mesure de donner beaucoup pour le développement du pays”.

Houari a souligné que le RNI “a entrepris une expérience unique d’encadrement de l’ingénieur, dans le cadre d’une entité politique agissante, lequel encadrement dépasse la simple organisation formelle pour atteindre une intégration effective visant à relever les défis avec sérieux”.

Les travaux de ces assises se déclinent en deux panels axés sur l’Ingénieur et la politique et l’Ingénieur et le modèle de développement. Ces panels seront animés par des militants et des cadres du parti, notamment Rachid Talbi Alami, Mohamed Aujjar et Amina Benkhadra, ainsi que les présidents des corps des Ingénieurs du RNI en France et en Allemagne.

S.L. (avec MAP)