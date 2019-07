Talbi Alami recadre l’animateur qui renvoie les femmes à leurs fourneaux

Cette histoire de l’animateur misogyne, prétendant que la place des femmes est devant leurs fourneaux ou devant le petit écran admirant la dextérité culinaire de notre Choumicha nationale, ne cesse de faire parler d’elle.

Après l’indignation générale et outrée de la Toile, après la réponse sarcastique, en image, de mesdames Choumicha Sitail et Moutawakel devant un barbecue, c’est autour de Rachid Talbi de monter au créneau.

Le ministre RNIste de la Jeunesse et des sports s’insurge contre toute atteinte à la dignité de la femme marocaine. Et c’est lors de la séance des questions orales, sous l’Hémicyle, en réponse à une députée, que Rachid Talbi a fait cette profession de foi.

Pas besoin de rappeler les péripéties de cette sordide histoire sexiste et misogyne! Nul besoin de citer le nom de son auteur, connu depuis belle lurette par ses provocations incessantes et son humour qui ne fait rire que lui, ainsi que certains de ses invités complaisants!

Ce triste sire avait osé répondre à une auditrice de s’occuper de sa cuisine et de ne pas se mêler de football. Il est vrai que ladite auditrice avait prétendu souhaiter la défaite des Lions de l’Atlas. Un avis personnel, mais qui s’est avéré quand des Ecureils, normalement végétariens, ont réussi à “bouffer” du lion, vendredi 5 juillet au Caire.

Ce qui est plus important, c’est que Radio Mars, où officie cet animateur, ne sachant pas animer, a présenté des excuses officielles.

Ceci, dans l’attente des mesures que va assurément prendre la Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA), concernant cette affaire de misogynie caractérisée.

Larbi Alaoui