Sur quoi Laftit et son homologue espagnol se sont mis d’accord

La coordination entre l’Espagne et le Maroc est actuellement à « son meilleur niveau », a indiqué, ce vendredi à Rabat, le ministre espagnol de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska.

S’exprimant dans une déclaration à la presse au terme de sa rencontre avec son homologue marocain, Abdelouafi Laftit, le responsable espagnol a souligné que la coordination et la coopération entre les ministères de l’Intérieur des deux pays « se distinguent par une confiance mutuelle » et s’étendent à de nombreux domaines, essentiellement la lutte contre le terrorisme, la migration clandestine et le crime organisé.

Dans ce cadre, Grande-Marlaska est revenu sur la situation actuelle dans les Iles Canaries, marquée par un afflux d’immigrés clandestins, notant que les deux parties ont établi, lors de cette réunion, diverses mesures visant à poursuivre leur action dans la lutte contre la migration clandestine et le crime organisé.

Ces mesures, a fait savoir le ministre, interviennent dans le cadre de la nouvelle situation, concernant notamment la voie du littoral atlantique, ajoutant que les deux pays ont réalisé un succès important dans la lutte contre la migration clandestine et les organisations criminelles.

La coordination entre les deux parties intervient également dans un contexte marqué par la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus qui impacte, depuis le début de l’année, tous les domaines, non seulement en Europe et en Afrique, mais partout dans le monde, a-t-il relevé.

La visite officielle de Fernando Grande-Marlaska au Maroc est la septième du genre depuis sa prise de fonction à la tête du ministère espagnol de ‘intérieur en juin 2018.

M.S. (avec MAP)