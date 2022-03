Soutien espagnol à l’autonomie du Sahara: la réaction d’eurodéputés

Des eurodéputés ont salué, samedi, le soutien par le gouvernement espagnol de l’initiative d’autonomie du Sahara marocain que Madrid considère désormais comme «la base la plus sérieuse, réaliste et crédible» pour la résolution du différend au sujet du Sahara marocain.

Pour le député européen Andrey Kovatchev, cette position est «un grand pas en avant» vers la résolution de ce conflit. «Je salue l’approbation par le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez du plan d’autonomie marocain de 2007 comme base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour résoudre le conflit du Sahara. Un grand pas en avant», a affirmé l’eurodéputé bulgare dans un tweet.

Le député européen Attila Ara-Kovacs s’est, de son côté, félicité de la position constructive de l’Espagne.

«Je salue la position positive et constructive exprimée par l’Espagne considérant l’initiative d’autonomie présentée par le Maroc comme la solution la plus sérieuse, réaliste et crédible au différend sur le Sahara», a-t-il déclaré.

L’eurodéputé tchèque Tomáš Zdechovský a, pour sa part, qualifié d’«étape historique» la nouvelle position de l’Espagne au sujet du Sahara marocain.

Il s’agit d’une «étape historique et politique importante. L’Espagne soutient l’initiative marocaine d’autonomie sous la souveraineté du Royaume comme base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour résoudre définitivement le conflit régional sur le Sahara », a affirmé le député européen. Le même élan de soutien et d’optimisme a marqué les réactions d’experts, juristes et prescripteurs d’opinion en Europe, mettant l’accent sur la sagesse de la diplomatie marocaine, portée par la vision éclairée et avant-gardiste du roi.

Ces analystes ont également souligné les perspectives prometteuses qui s’ouvrent suite à cette position historique de l’Espagne pour le règlement définitif de ce différend artificiel, après celle exprimée et consolidée auparavant par l’Administration américaine.

S.L. (avec MAP)