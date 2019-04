Soutien à l’intégrité territoriale du Maroc depuis Rabat

La Barbade appuie l’initiative d’autonomie proposée par le Maroc et soutient son intégrité territoriale, a affirmé, ce vendredi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères de la Barbade, Jerome Walcott.

La Barbade soutient l’initiative d’autonomie proposée par le Maroc en tant que solution “sérieuse”, “crédible” et “réaliste” au conflit artificiel autour du Sahara, dans le cadre de la souveraineté du Royaume, a souligné Walcott dans une déclaration à la presse à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita.

La Barbade a cessé de reconnaître la pseudo “RASD” depuis 2013, a soutenu le Chef de la diplomatie barbadien. Ce pays situé dans les Caraïbes avait reconnu cette entité fantoche en 1988.

Cette visite confirme la solidité des relations unissant les deux pays et ouvre la voie à une coopération prometteuse, a-t-il relevé, notant que la Barbade considère le Maroc comme étant un allié fort et stratégique.

Il a également salué le rôle important du roi Mohammed VI, Commandeur des croyants, dans la promotion du dialogue inter-religieux et des valeurs de paix, de tolérance et de vivre ensemble entre musulmans, chrétiens et juifs, soulignant que la récente visite du Pape François au Maroc en est la meilleure illustration.

S.L. (avec MAP)