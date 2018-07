Sommet de l’Union africaine: les clarifications de Bourita

Le Sommet de l’Union africaine (UA), qui vient de se tenir à Nouakchott, a apporté des clarifications fondamentales sur le rôle de l’Union dans le dossier du Sahara marocain, à savoir accompagner et soutenir les efforts des Nations unies, a affirmé le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita.

