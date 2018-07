Situation en Libye: la mise en garde de l’ambassadeur du Maroc en Italie

La réunion de Rome, consacrée aux derniers développements survenus sur la scène libyenne, notamment ceux concernant la zone pétrolière du pays, a été une occasion pour le Représentant spécial du Secrétaire général, Ghassan Salamé, d’informer les délégations participantes de l’évolution de la situation et de ses efforts pour la mise en œuvre des résolutions y afférentes, en particulier celles du Conseil de sécurité et les différents accords conclus à ce sujet.

“Si on n’accorde pas assez d’importance à la situation libyenne, cela pourrait impacter négativement la stabilité dans la région du Sahel et en Afrique en général”, a mis en garde Abouyoub.