Simon Haim Skira: « Je veux briguer la présidence de la région Casablanca-Settat »

Le secrétaire général de la Fédération française du judaïsme marocain a déclaré à Le Site info qu’il compte présenter sa candidature aux prochaines élections régionales de Casablanca-Settat.

Et ce, affirme Simon Haim Skira, dans l’objectif de servir « le Maroc,le citoyen et le roi Mohammed VI ». Et le président de l’Association d’amitié Israël-Maroc de souligner que, pendant trente ans, il a inlassablement oeuvré à raffermir les relations entre les deux pays. Et, à cause de cela, « j’ai été insulté et agressé », a-t-il ajouté en darija marocaine.

Et maintenant que les relations maroco-isréliennes ont repris de plus belle, « la messe est dite et le tout monde doit aller de l’avant », a poursuivi Simon Haim Skira. Tout en réaffirmant sa marocanité, notre interlocuteur réitère que le Royaume « est toujours dans mon coeur et dans mon âme. Et je me dois de le servir ».

« Il est facile de dire que l’on aime le Maroc, car tout un chacun peut exprimer son amour », a précisé le natif de la capitale économique en 1952 qui, lors des prochaines élections régionales, compte briguer le poste de président de la Région Casablanca-Settat. Tout en assurant, toutefois, qu’il n’a pas l’intention de se présenter aux élections législatives.

Simon Haim Skira a également révélé que, pour ce faire, il a eu plusieurs réunions avec Me Ouahbi, secrétaire général du Parti Authenticité et Modernité (PAM) et que les deux hommes se sont mis d’accord afin qu’il puisse se présenter aux élections régionale, sous les couleurs PAMistes.

A.F.