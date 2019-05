Selon un politologue, le dernier rapport sur le Sahara fait pression sur Köhler

Mardi dernier, le Conseil de sécurité a décidé le prolongement du mandat de la MINURSO de six mois, comme le proposait le projet résolution américain. Treize Etats membres parmi les quinze ont voté pour, alors que la Chine et la Russie se sont abstenues.

Le rapport du Conseil de sécurité a insisté sur la nécessité de l’adoption d’une solution politique à un conflit qui perdure depuis plus de quatre décennies, mais il n’a rien apporté de nouveau et de tangible à ce sujet. Nonobstant un énième appel à apporter un soutien sans faille à Horst köhler afin qu’une solution politique juste, équitable et durable soit adoptée.

Dans ce cadre, Moussaoui Ajlaoui assure que le rapport de l’instance onusienne constitue un tournant décisif dans l’affaire du Sahara marocain puisque “pour la première fois, et sans équivoque, on y met en exergue la nécessité d’une solution politique reposant sur un compromis entre les parties prenantes dans ce dossier”.

Dans une déclaration à Le Site Info, le politologue et chercheur à l’Institut des recherches africaines de l’Université Mohammed V-Agdal a aussi souligné que le rapport onusien a mentionné l’Algérie comme partie prenante du conflit et non plus en tant que “pays observateur”, comme cela avait été souvent colporté auparavant. Ainsi, le Maroc, l’Algérie, la Mauritanie et le Front Polisario ont été invités à coopérer mutuellement afin de parvenir à une solution finale à ce dossier.

De même que Moussaoui Ajlaoui pense que le prolongement de six mois du mandat de la MINURSO constitue une pression pour Horst Köhler, davantage que sur les parties prenantes du conflit, au moment où la région connaît certains changements, comme en Algérie et en Libye.

À signaler que les séparatistes n’ont exprimé aucune position officielle après l’adoption du rapport du Conseil de sécurité ce qui signifie, pour plusieurs observateurs, que les dirigeants du Polisario dont en plein doute et désarroi.

Larbi Alaoui