Selon un journaliste français, l’accord tripartite « garantit au Maroc une sérénité dans ses choix stratégiques »

L’Accord tripartite « stratégique », signé il y a un an entre le Maroc, les États-Unis et Israël, permet au Royaume de renforcer son axe atlantique et sa présence en Méditerranée, a affirmé l’essayiste et journaliste français, Jérôme Besnard.

« Il faut se féliciter que par cet accord le Maroc renforce à la fois son axe atlantique, qui l’ouvre au monde, et sa présence en Méditerranée, théâtre d’opérations aussi essentiel que le Sahel pour la sécurité régionale », a-t-il souligné dans une déclaration à la MAP, à l’occasion du 1er anniversaire de cet accord.

Selon lui, cet accord tripartite « garantit au Maroc une réelle sérénité dans ses choix stratégiques ».

De l’avis de cet enseignant en droit constitutionnel, « le Maroc a raison d’inclure une vision militaire dans cet accord stratégique tripartite », étant donné les défis de »la sécurité régionale, notamment face au terrorisme qui ravage le Sahel ». De plus, « ces options militaires peuvent permettre un approfondissement des coopérations du Maroc avec les pays membres de l’OTAN », a dit M. Besnard, faisant remarquer que la stratégie « occidentale » du Maroc n’est pas exclusive de partenariats proprement eurafricains, comme en témoigne le récent sommet de Budapest entre le Maroc et les quatre pays du groupe de Višegrad (Hongrie, Pologne, Slovaquie et République Tchèque).

AJ