Secrétariat général du PAM: les promesses de Abdellatif Ouahbi

Le parti du Tracteur s’apprête à élire un nouveau pilote aux commandes! Et un ténor PAMiste vient officiellement d’annoncer qu’il est fin prêt à occuper le poste détenu, jusquà présent, par Hakim Benchamach.

Il s’agit de Me Abdellatif Ouahbi, chef de file du ‘”Courant de l’avenir”, qui s’est porté candidat aux élections de secrétaire général du Parti Authenticité et Modernité. Il a également déclaré que sa rivalité avec Cheikh Biadillah, pour briguer ledit poste, sera une “concurrence loyale et honnête”. Et Ouahbi n’a pas manqué de souligner que Biadillah est “une personnalité qu’il estime et respecte beaucoup”!

De même que le candidat au poste de SG du PAM a assuré que celui-ci ne sera plus un parti “inféodé à l’Etat”, mais un parti prônant la persistance et le refus catégorique “de nombreux comportements et l’inféodation à des personnes”.

“Nous deviendrons un parti qui jouit de son indépendance. Et nous ferons de telle sorte d’en faire un parti national ouvert à toutes les composantes du peuple marocain”, a promis Me Abdellatif Ouahbi.

Les propos et promesses de l’un des candidats briguant le poste de SG du PAM ont été tenus, hier jeudi, lors d’une conférence de presse, au siège du parti du Tracteur, à Rabat.Et ce, après les récentes dissensions au sein du parti entre deux courants. L’un, préférant ne rien changer et garder les structures déjà mises en place et, l’autre prônant de mettre un terme aux anciens comportement et aller de l’avant pour un avenir meilleur du PAM.

M.D.