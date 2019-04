Sanlam réagit aux propos de Othmane Benjelloun

La dernière sortie médiatique de Othmane Benjelloun, Président-directeur général de la BMCE Bank of Africa fait jaser. En effet, dans un communiqué relayé par la presse sud-africaine, notamment le média spécialisé en économie et finance, fin24, Sanlam, assureur et groupe de services financiers sud-africain, a réagi à la dernière polémique, se disant confiant quant à la durabilité de son partenariat avec Saham Finances SA.

“Sanlam a été informé de reportages dans les médias faisant référence aux commentaires de M. Othman Benjelloun sur l’acquisition de Saham Finances par Sanlam et d’autres sujets”, a déclaré le groupe dans un communiqué.

“Sanlam est convaincu de la solidité et de la durabilité de son partenariat avec Saham Finances, qui a débuté début 2016. Le conseil d’administration de Saham Finances, Sanam (partenaire de Sanlam au Maroc), son équipe de direction et son personnel soutiennent pleinement ce partenariat et nos efforts qui visent à construire un groupe d’assurance panafricain”, souligne le groupe sud-africain.

Rappelons que le Président-directeur général de BMCE Bank of Africa, Othman Benjelloun, a critiqué l’acquisition de Saham par le groupe sud-africain Sanlam lors d’une conférence de presse à Casablanca, consacrée à la présentation des résultats annuels 2018 du groupe.

À la question de savoir s’il avait des projets avec le groupe appartenant à Moulay Hafid Elalamy, le patron de BMCE Bank a indiqué que “depuis que des actions ont été cédées à l’Afrique du Sud, je pense que les Marocains n’ont pas apprécié cela”, faisant référence au soutien de l’Afrique du Sud au polisario.

“Lorsque l’Afrique du Sud défendra clairement la marocanité du Sahara, on pourra dire bravo à Saham”, a-t-il ajouté en substance. “Se retrouver avec des investisseurs sud-africains propriétaires d’une entreprise au Maroc, on ne peut pas apprécier cela”, a-t-il poursuivi.

A.K.A.