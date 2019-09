Said Amzazi provoque la colère d’Al Adl wal Ihsane

Al Adl wal Ihsane (Justice et Bienfaisance) a exprimé sa vive indignation à l’encontre du ministre de l’Education nationale, de la formation des cadres, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Le Mouvement islamique, créé par Abdesslam Yassine en 1973, reproche à Said Amzazi la vague de limogeages de plusieurs directeurs d’établissements scolaires, survenue récemment. Pour Mohamed Hamdaoui, membre du cercle politique de la Jamaâ, le ministère de tutelle mène une campagne “féroce” visant des directeurs appartenant à Al Adl wal Ihsane. Et ce, sans justifications notables et sérieuses, martèle-t-il.

Via sa page officielle Facebook, Hamdaoui s’insurge contre ces décisions arbitraires qui n’ont concerné que des membres de son mouvement. “Nous nous devons de ne pas garder le silence sur cela”, a-t-il ajouté.

L.A.