Sahara: un célèbre think tank félicite la diplomatie marocaine

L’Institut des études stratégiques et des relations internationales (IEERI), un célèbre Think tank du Congrès argentin, a salué « la décision du gouvernement espagnol de soutenir le plan marocain d’autonomie pour le Sahara ».

Dans une lettre adressée à l’ambassadeur du Maroc en Argentine, Fares Yassir, le président de l’IEERI et député argentin, Humberto Roggero, a écrit qu’« Au nom de l’Institut de Études Stratégiques et des Relations Internationales (IEERI), appartenant au Cercle des Législateurs de la Nation Argentine (CLNA) et à l’Honorable Congrès de la Nation, nous exprimons nos plus sincères félicitations pour le succès de la diplomatie marocaine et les décisions appréciables qui ont été prises à la fois par le gouvernement de votre pays cher et le gouvernement espagnol qui permettent de progresser et de résoudre les questions entre les deux États »,

La lettre du président de l’IEERI poursuit : “au sein de notre Institut, nous sommes extrêmement satisfaits de la décision du gouvernement espagnol de soutenir le plan marocain d’autonomie pour le Sahara. Nous croyons fermement que c’est la voie adéquate pour résoudre le conflit, en préservant la paix dans le cadre du droit international ».

Le président du Think Tank argentin ajoute que la décision espagnole constitue « un exemple clair de la manière dont les conflits peuvent être résolus par la diplomatie, le dialogue et le consensus. Nous espérons que cela se reproduira dans d’autres conflits en cours et que des accords, tels que celui convenu entre le Maroc et l’Espagne, pourront être conclus »

S.L. (Avec MAP)