Sahara. Soutien de l’Espagne au Maroc: une ONG américaine réagit

La reconnaissance par l’Espagne du plan marocain d’autonomie comme la solution la plus crédible pour clore le différend autour du Sahara « contribuera grandement à garantir la paix dans la région », a indiqué la présidente de l’ONG basée aux Etats-Unis « Teach the Children », Nancy Huff.

Dans un communiqué, la présidente de cette ONG qui a travaillé pendant 10 ans dans les camps de Tindouf a estimé que « cette semaine, le Maroc, une fois de plus, a montré au monde son leadership diplomatique » après la décision prise par Madrid qui permet de conforter les relations maroco-espagnoles.

Pour Mme Huff, « l’engagement de l’Espagne et du Maroc à établir une feuille de route pour la prospérité entre Rabat et Madrid est un exemple pour les autres nations sur la façon dont les relations stratégiques peuvent apporter la paix et la prospérité à leurs pays et au monde. »

« C’est une nouvelle ère pour deux pays qui créent ensemble une synergie pour un meilleur avenir », a-t-elle encore souligné.

Dans un message adressé au roi Mohammed VI, le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez a souligné que « l’Espagne considère l’Initiative marocaine d’autonomie comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend » au sujet du Sahara marocain.

