Sahara: nouvelle réunion prévue à New York avec Horst Köhler

Le texte a également demandé “d’apporter une contribution importante au processus politique et de s’engager plus avant dans les négociations”. Cette nouvelle réunion prévue à l’ONU donnera-t-elle l’occasion à Köhler d’avancer sur le dossier?

Horst Köhler, envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU pour le Sahara est annoncé la semaine prochaine à New York pour discuter du Sahara. C’est l’agence EFE qui rapporte l’information et précise que cette réunion se déroulera à huis clos. Horst Kohler avait effectué une visite dans la région du 23 juin au 1er juillet 2018. La visite visait à “approfondir la compréhension de Kohler de la réalité sur le terrain, et de discuter comment aller de l’avant dans le processus politique dirigé par l’ONU, conformément à la résolution 2414 du Conseil de sécurité”.