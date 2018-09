Sahara marocain: un centre latino-américain enfonce le polisario

Le Centre latino-américain des études pour la démocratie a dénoncé les manœuvres du Front polisario visant à modifier le statu quo de la zone tampon, pointant du doigt le rôle de l’Algérie dans ses manœuvres qui portent atteinte à la paix et à la stabilité dans la région.

“A travers ces stratagèmes, le polisario et son soutien l’Algérie cherchent à modifier le statu quo de la zone tampon”, ce qui constitue une violation flagrante de l’accord de cessez-le-feu de 1991 et des résolutions des Nations Unies relatives à la question du Sahara marocain, indique le centre latino-américain dans un communiqué publié par le site d’information mexicain Siempre.mx.

Ces violations flagrantes du cessez-le-feu et des résolutions des Nations unies par les séparatistes “sont très graves et doivent être dénoncées par la communauté internationale comme étant une atteinte à l’intégrité territoriale du Maroc et à ses efforts pour parvenir à une solution politique pacifique à ce différent”, fait observer la dirigeante du centre, Jacqueline Hernández.

La chercheure latino-américaine a expliqué que ces manœuvres hostiles au Maroc interviennent en réaction à la nouvelle dynamique de la diplomatie marocaine en Afrique et en Amérique Latine, soulignant la position claire et sans équivoque du Royaume de faire face avec fermeté à toute tentative du polisario de modifier le statu quo de la zone tampon.

Le Centre latino-américain des études pour la démocratie, qui avait pris part aux vifs échanges lors de la quatrième commission de l’Assemblée générale de l’ONU, à New York, et au Conseil des droits de l’Homme à Genève, estime que les efforts entrepris par le Maroc en faveur de la promotion des droits de l’Homme et sa proposition d’autonomie “doivent être soutenus et valorisés”.

