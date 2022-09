Sahara marocain: l’opposant Raila Odinga appuie la décision du président kényan (Tweet)

Raila Odinga, leader de la Coalition Azimio La Umoja et principal rival de William Ruto lors de la dernière élection présidentielle kényane, a démenti les informations selon lesquelles il aurait attaqué la décision du président kényan de révoquer la reconnaissance de la pseudo « RASD ».

« Les rapports véhiculés, selon lesquels j’ai attaqué la décision de Ruto de revoir la politique du Kenya sur le polisario sont erronés », a écrit l’ancien Premier ministre kényan sur son compte twitter officiel.

Odinga, qui a recueilli 48,85% des votes lors du dernier scrutin présidentiel, a également souligné l’importance des relations entre le Maroc et le Kenya, qu’il a qualifiées de « bénéfiques ».

Suite au message du roi Mohammed VI au nouveau président de la République du Kenya, William Ruto, la République du Kenya a décidé de révoquer la reconnaissance de la pseudo « RASD » et d’entamer les étapes pour la fermeture de sa représentation à Nairobi, rappelle-t-on.

Un communiqué conjoint, dont des passages ont été rendus publics par le site web du Palais d’Etat de la République du Kenya (State House), à la suite de la remise, mercredi, d’un message du Souverain au chef de l’Etat kényan, a indiqué « par respect du principe d’intégrité territoriale et de non-ingérence, le Kenya apporte son soutien total au plan d’autonomie sérieux et crédible proposé par le Royaume du Maroc, en tant que solution unique basée sur l’intégrité territoriale du Maroc, » pour résoudre ce différend.

Reports circulating that I attacked Ruto’s decision to review Kenya’s policy on Polisario are erroneous. I never mentioned Polisario and I know the important and beneficial relations between Kenya and Morocco.

I questioned the trend of roadside declarations on weighty issues.

— Raila Odinga (@RailaOdinga) September 16, 2022