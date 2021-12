Sahara marocain: l’émir du Qatar remercié par le roi Mohammed VI

Le roi Mohammed VI a adressé un message de remerciements et de gratitude à l’Emir de l’Etat du Qatar, Cheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani, pour le soutien clair et fort de son pays à la marocanité du Sahara.

Dans ce message, le Souverain exprime à SA Cheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani Ses sentiments d’estime et Sa grande satisfaction des liens de fraternité sincère et d’estime mutuelle unissant SM le Roi et l’Émir du Qatar, ainsi que les deux familles, et des relations de coopération constructive et de solidarité agissante liant les deux peuples frères.

Le Souverain Se dit fier de présenter à Cheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani les sincères sentiments de remerciement et de reconnaissance « pour le soutien clair et fort que Vous avez exprimé, aux côtés de Mes Frères leurs Majestés et Altesses les dirigeants du pays du Golf », à la marocanité du Sahara et l’appui entier et continu pour que le Maroc récupère ses provinces du Sud », et ce lors de la 42è session du Conseil suprême du Conseil de coopération du Golfe (CCG), tenue au Royaume d’Arabie saoudite frère.

SM le Roi salue cette position fraternelle et sincère qui émane d’une fierté arabe faite de valeurs de noblesse et de magnanimité et procède d’un souci permanent de raffermir les relations de fraternité et de solidarité entre les deux pays frères et de défendre leurs intérêts suprêmes communs.

Le Souverain réaffirme à SA Cheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani la forte détermination du Royaume du Maroc à aller de l’avant dans le renforcement des relations solides avec le Qatar frère, en consécration de son partenariat stratégique avec les pays du CCG, notant que « la sécurité et la stabilité des pays du Conseil de coopération du Golfe font partie intégrante de Notre sécurité et Notre stabilité, comme Je l’ai réaffirmé lors du Sommet Maroc-Pays du Golf qui a eu lieu le 20 avril 2016 à Ryad”.

SM le Roi implore Dieu d’accorder santé et longue vie à Cheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani et de couronner de succès continu Ses efforts pour diriger, avec sagesse, le peuple qatari frère vers davantage de progrès et de prospérité.