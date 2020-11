Sahara marocain: le polisario est à bout de souffle (Portail chilien)

Le mouvement séparatiste du polisario, actuellement aux abois, est à bout de souffle et en perte totale de l’appui international, comme en témoigne la récente décision de la République Coopérative de Guyana de retirer sa reconnaissance de la pseudo « rasd », a écrit le portail chilien « Marruecos Latinoamérica Siglo 21 ».

Ce nouveau revers intervient au moment où l’intervention des Forces Armées Royales pour libérer le passage d’El Guerguerat et sécuriser le flux des biens et des personnes a été hautement saluée et qualifiée de démarche pacifique respectant le droit international, souligne le média chilien.

Évoquant la décision de la République Coopérative de Guyana de retirer sa reconnaissance de la pseudo « rasd », le site fait observer que ce pays a assuré qu’il « apportera son soutien entier aux efforts des Nations Unies en vue d’une solution pacifique et mutuellement acceptable ».

La République de Guyana, qui avait reconnu l’entité fantomatique le 1er septembre 1979 et dont la décision coïncide avec la commémoration par le peuple marocain du 45ème anniversaire de la Marche Verte, est devenue le 14ème pays d’Amérique Latine et des Caraïbes à avoir retiré sa reconnaissance de l’entité chimérique depuis 2010, rappelle le portail chilien.

S.L. (avec MAP)