Sahara marocain: le MAE mauritanien rappelle la position de son pays depuis New York

Le ministre mauritanien des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’extérieur, Salem Ould Merzoug a réitéré, ce lundi à New York, la position « constante » de son pays en soutien aux efforts des Nations Unies visant à parvenir à une solution durable et acceptée par toutes les parties au différend régional autour du Sahara marocain.

« Mon pays renouvelle sa position constante au sujet du conflit du Sahara en soutenant les efforts des Nations Unies et toutes les résolutions du Conseil de sécurité pertinentes visant à parvenir à une solution durable et acceptée par tout le monde », a souligné Ould Merzoug.

Le chef de la diplomatie mauritanienne s’exprimait lors du segment haut niveau de la 77e session de l’Assemblée générale des Nations Unies.