Sahara marocain: le Liban s’exprime sur sa position

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministre libanais des Affaires étrangères Abdallah Bou Habib a réitéré, mercredi à Fès, le soutien de son pays à la souveraineté et à l’intégrité territoriale du Maroc.

Dans un communiqué conjoint à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, en marge du 9-ème forum de l’Alliance des civilisations de l’ONU, le chef de la diplomatie libanaise a également réaffirmé le rejet par son pays de toutes les entités séparatistes menaçant l’unité et la sécurité des Etats.

Il s’est par ailleurs félicité des relations fraternelles unissant les deux pays et du soutien continu du Maroc aux principales questions libanaises, soulignant que le Royaume, sous la conduite du roi Mohammed VI, se tient toujours aux côtés du Liban et soutient ses justes causes.

Bou Habib a, à cet égard, rappelé les initiatives généreuses de solidarité ordonnées par le Souverain, suite à l’explosion du port de Beyrouth le 4 août 2020, ainsi que le don royal pour faire face aux défis économiques et les répercussions de la covid 19.

Evoquant le dossier des déplacés syriens au Liban, Bou Habib a mis l’accent sur l’importance d’une feuille de route de la communauté internationale pour un retour digne et sûr des déplacés, devant l’incapacité du Liban à continuer à supporter leur présence sur son sol, avec la crise économique, financière et sociale qu’il traverse.

Il a dans ce sens rappelé le pacte onusien pour les migrations adopté en décembre 2018 à Marrakech, basé sur le principe du partage des fardeaux.

