Sahara marocain: le Conseil de sécurité plaide pour une “solution politique”

Selon des sources diplomatiques à New York, les membres du Conseil de Sécurité de l’ONU ont unanimement réaffirmé leur ferme soutien à une solution politique réaliste, pragmatique et basée sur le compromis, au différend régional sur le Sahara marocain, et ce conformément à la résolution 2414, adoptée le 27 avril 2018.

Cette position a été exprimée lors des consultations privées du Conseil, tenues mercredi après-midi, durant lesquelles l’Envoyé Personnel Horst Köhler a briefé sur sa visite dans la région, en juin dernier.

Dans ce cadre, des membres du Conseil ont apporté leur appui à l’Initiative marocaine d’Autonomie comme solution sérieuse, crédible et durable au différend régional sur le Sahara marocain. D’autres membres ont exprimé leur appréciation aux efforts du Maroc pour l’émancipation politique et le développement économique et social des provinces du sud.

Le soutien, par les membres de l’Organe exécutif des Nations Unies, à la solution politique réaliste, pragmatique et de compromis à ce différend régional est une nouvelle réaffirmation que les plans et propositions désuets, dépassés et non réalistes soutenus par l’Algérie et le « polisario » sont définitivement morts et enterrés.