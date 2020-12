Sahara marocain: la décision US continue de faire réagir

Le Royaume d’Eswatini a salué, ce samedi, la décision historique des États Unis d’Amérique de reconnaître la marocanité pleine et entière du Royaume du Maroc sur son Sahara.

«Le Royaume d’Eswatini a l’honneur de se joindre au peuple marocain pour célébrer la décision historique prise par les États-Unis d’Amérique durant l’année 2020 de reconnaître la souveraineté du Royaume du Maroc sur l’ensemble du territoire du Sahara», écrit le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale d’Eswatini dans un communiqué.

La même source ajoute qu’«Eswatini applaudit également la décision des États-Unis d’ouvrir sous peu un Consulat à Dakhla à des fins économiques». «Cette évolution confirme notre conviction des droits et responsabilités souverains du Maroc sur l’ensemble du territoire du Sahara», note-t-il.

Le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale d’Eswatini souligne également que «le Royaume d’Eswatini se félicite de la décision du Royaume du Maroc d’établir et de normaliser les relations avec l’État d’Israël», car cela va de pair avec la position sans équivoque du Maroc et l’appel incessant du roi Mohammed VI de préserver le statut spécial de la vielle sainte d’Al Qods.

Eswatini exprime, par conséquent, «sa pleine satisfaction pour l’engagement pris par Sa Majesté le Roi et le Président des États-Unis d’œuvrer à une négociation pacifique des relations entre l’État d’Israël et l’État de Palestine», souligne le communiqué.

HR (MAP)