Sahara marocain: la décision des Etats-Unis saluée par l’USFP

L’Union socialiste des forces populaires (USFP) a hautement salué les efforts déployés par le roi Mohammed VI pour la défense de l’intégrité territoriale du Royaume, ainsi que la décision historique des États-Unis de reconnaître la souveraineté du Maroc sur son Sahara.

Dans un communiqué, le bureau politique du parti s’est en effet félicité de la décision historique des États-Unis de reconnaître sans équivoque la souveraineté du Royaume sur ses provinces du sud et d’y ouvrir un consulat.

Il s’agit d’un tournant sans précédent opéré par la plus grande puissance mondiale, qui se trouve en première ligne dans toutes les décisions et résolutions en lien avec le dossier du Sahara, a affirmé l’USFP qui a salué les efforts déployés par le Souverain au service des intérêts suprêmes de la nation, du parachèvement de l’intégrité territoriale du Royaume, de la stabilité et la sécurité.

Le bureau politique se dit en outre fier de l’intérêt porté par le Souverain à la défense des justes causes du monde arabo-musulman, en tête desquelles figure la question palestinienne, ainsi que la place qu’occupe cette cause dans le cœur de tous les Marocains. Il a à cet égard mis en évidence les positions fermes du Royaume en faveur d’une solution à deux États à travers des négociations pacifiques et la mise en œuvre du droit du peuple palestinien à l’établissement d’un État indépendant de Palestine avec Al-Qods Acharif comme capitale.

Par ailleurs, le bureau a appelé à parachever la mise à niveau du système démocratique, en veillant notamment à la réforme du système électoral et à la promotion d’un climat de concurrence politique de sorte à réduire le fossé entre le citoyen et les institutions du Royaume. Il n’a pas manqué de rendre hommage aux acteurs œuvrant à lutter contre la propagation du Covid-19, saluant les hautes décisions royale relatives à la gestion de la pandémie, en particulier l’initiative du roi Mohammed VI concernant la gratuité de la vaccination pour tous les Marocains.

M.S. (avec MAP)