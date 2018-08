Sahara marocain: Köhler a briefé le Conseil de sécurité

Les rapports du Secrétaire Général au Conseil de sécurité en 2016 (S/2016/355) et 2017 (S/2017/307), ont confirmé que ces élections se sont déroulées sans incidents et dans une atmosphère calme.

Il convient de rappeler que les élus de la région que l’Envoyé personnel a rencontrés, sont issus des élections régionales du 4 septembre 2015 et législatives du 7 octobre 2016, qui ont été considérées comme démocratiques par des milliers d’observateurs nationaux et internationaux.