Sahara marocain: Guterres dément les fake news de l’Algérie et du Polisario

En décrivant la situation au Sahara marocain, comme étant caractérisée par « des hostilités de faible intensité », le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, dément catégoriquement dans son rapport au Conseil de sécurité sur le Sahara les fake news guerriers du « polisario » et de l’Algérie quant à l’existence d’une prétendue guerre.

Le Secrétaire général de l’ONU n’a pas manqué de préciser, par ailleurs, que le nombre d’incidents rapportés le long du dispositif de Défense au Sahara marocain a diminué de manière régulière, depuis janvier 2021.

Guterres a rappelé le « polisario » à l’ordre, notant que ces violations du cessez-le-feu et des accords militaires constituent un obstacle majeur à la recherche d’une solution politique à ce différend régional. Il a ajouté que ces agissements condamnables et les obstructions imposées à la MINURSO menacent également le contexte opérationnel et politique dans lequel évolue la Mission onusienne.

Dans ce cadre, le Secrétaire général de l’ONU a dénoncé la renonciation effective au cessez-le-feu par le « polisario » et rappelé à ce groupe armé séparatiste que ses agissements menacent la stabilité de la région.

S.L. (avec MAP)