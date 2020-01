Sahara marocain: Deux ministres PJDistes pointés du doigt

Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger marque point sur point concernant la première cause nationale qu’est le Sahara marocain. Et ce, en oeuvrant pour l’ouverture d’ambassades et de consulats de pays subsahariens dans des villes des provinces du sud.

Pourtant, le ministère de l’Energie, des mines et du développement durable, dirigé par le PJDiste, Aziz Rabbah, semble aller, malgré lui, dans le sens inverse. Comment cela?

Me Naoufal Bouamir, membre du Bureau de la Jeunesse ittihadie éclaire nos lanternes sur cette bavure. Sur sa page officielle Facebook, il écrit: “C’est un scandale que le ministère de l’Energie et des mines publie une carte du Maroc tronquée de ses provinces du sud. Il s’agit d’une autre bévue que nous constatons. Ce département a-t-il un responsable qui veille à ce qui est publié au nom du gouvernement et, surtout, au nom du Maroc? Particulièrement quand il s’agit d’un document qui est destiné aux générations futures dans l’objectif de les sensibiliser aux dangers de la désertification et de ses causes!”.

L’avocat au Barreau de Tétouan enfonce le clou en écrivant qu’il n’est pas question ici d’une “erreur commise par un quelconque responsable fainéant, ayant fait une photocopie de la carte sans faire attention”. Il s’agit plus gravement, s’insurge Me Bouamir, d’affaires importantes auxquelles il faut veiller toute l’attention requise. Et il n’est pas permis de mettre le sort du pays et tous les efforts accomplis entre les mains de telles personnes incapables d’accomplir la mission qui leur incombe de façon sérieuse et compétente!

Pour étayer ses propos, Me Naoufal Bouamri fait référence à la 7ème page du livret pédagogique destiné aux apprenants et aux futures générations où se trouve la carte tronquée du Maroc, à l’adresse électronique: “https://www.environnement.gov.ma/ar/tous-ecolos-ar“.

A signaler que le livret porte le paraphe du secrétariat d’Etat auprès du ministère de l’Energie, des mines et du développement durable, chargé du développement durable. Avant le dernier remaniement ministériel du gouvernement El Othmani, ce secrétariat avait à sa tête Nezha El Ouafi, membre du parti islamiste, comme Aziz Rabbah.

L.A et M.F.