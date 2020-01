Sahara marocain: Bourita a remercié un pays des Caraïbes

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita a exprimé, vendredi à Rabat, ses remerciements à Antigua-et-Barbuda pour ses positions “claires et constantes” soutenant la marocanité du Sahara.

“Je remercie Antigua-et-Barbuda pour ses positions claires et constantes” soutenant les droits du Maroc dans le cadre de la légalité internationale et la marocanité du Sahara, a affirmé Bourita dans un point de presse avec le ministre antiguayen des Affaires étrangères, de l’immigration et du Commerce, E. Paul Chet Greene, en visite actuellement à Rabat.

Cette position revêt une importance dans les réunions de l’Assemblée générale de l’ONU et les réunions tenues par la région des Caraïbes sur des sujets à l’ordre du jour du comité des 24, a ajouté Bourita, se félicitant du soutien effectif et actif d’Antigua-et-Barbuda aux positions du Maroc lors de ce différentes réunions.

Bourita a également fait savoir que sa rencontre avec son homologue antiguayen a été sanctionnée par la signature d’un communiqué conjoint dans lequel Antigua-et-Barbuda réaffirme ses positions constantes concernant la question du Sahara marocain.

La dernière décennie a été celle du changement après le retrait par une douzaine de pays, dont Antigua-et-Barbuda, de leur reconnaissance de la pseudo rasd, a rappelé le ministre, relevant que la prochaine décennie sera celle de l’adoption d’une approche relative à la région des Caraïbes.

Il faut renforcer cet acquis et traduire cette amitié par des projets concrets qui auront un impact à moyen terme, a insisté le ministre, estimant qu’Antigua-et-Barbuda jouera un rôle fondamental dans cette approche.

Bourita a, à cet égard, fait savoir que les deux pays ont convenu de travailler ensemble sur cette approche régionale de partenariat entre le Maroc et les Caraïbes dans tous les domaines économique, commercial, de formation et de sécurité.

Les Caraïbes ont un rôle et des positions unifiées concernant plusieurs sujets de même qu’ils disposent d’une voix influente notamment dans les réunions de la 4-ème commission et de l’Assemblée générale de l’ONU, a encore dit le ministre, rappelant les hautes orientations royales pour s’ouvrir sur toutes les régions géographiques et renforcer les partenariats avec l’ensemble des régions.

Bourita a, par ailleurs, indiqué que le communiqué conjoint signé avec son homologue antiguayen réitère la volonté de renforcer la coopération bilatérale.

D’autre part, un accord entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement d’Antigua-et-Barbuda sous forme de “programme de feuille de route de coopération pour la période 2020-2022” a été signé par les deux ministres à l’occasion de cette visite.

Cette feuille de route porte sur la coopération bilatérale dans les secteurs de formation, de l’agriculture et du tourisme, a poursuivi Bourita, soulignant que ce programme constituera une plateforme pour prospecter d’autres domaines de coopération.

M.D. (avec MAP)