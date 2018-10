Sahara: l’ONU veut prolonger d’un an le mandat de la Minurso

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a recommandé au Conseil de sécurité “de prolonger d’un an (jusqu’au 31 octobre 2019) le mandat ” de la force de paix Minurso au Sahara, afin de soutenir la reprise de négociations politiques début décembre à Genève croit savoir l’AFP.

Tout en exhortant une présence de bonne foi et sans préconditions des parties et des voisins à la table de négociations les 5 et 6 décembre en Suisse, Antonio Guterres estime que cette demande de prolongation donnerait à son émissaire Horst Kohler ‘’l’espace et le temps nécessaires à la création de conditions permettant au processus politique d’avancer’’.

Le Maroc et le Front Polisario ont accepté (respectivement les 2 et 3 octobre) de participer à ces “discussions préliminaires”, précise Antonio Guterres, en se disant confiant sur les réponses encore attendues de la Mauritanie et surtout de l’Algérie partie prenante dans ce conflit.

Dans son rapport, le chef de l’ONU note des signes positifs qui pourraient contribuer à avancer. A titre de rappel, le dernier cycle de négociations entre le Maroc et le Front Polisario remonte à 2012.

Trois réunions du Conseil de sécurité devront se tenir au courant de ce mois pour le renouvellement du mandat de la Minurso.

Chargée de garantir un cessez-le-feu conclu en 1991, la Minurso compte environ 240 personnels militaires pour un budget annuel d’une cinquantaine de millions de dollars.

S.L. (avec agences)