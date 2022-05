Sahara: l’Irak s’exprime sur sa position

L’Irak a exprimé, vendredi, son soutien à l’intégrité territoriale du Royaume et aux efforts de l’ONU et son rôle central pour parvenir à une solution politique.

« Au sujet de la question du Sahara, l’Irak soutient l’intégrité territoriale du Royaume et les efforts des Nations unies et leur rôle central pour parvenir à une solution politique », a souligné un communiqué conjoint rendu public à l’issue des entretiens à Rabat entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita et son homologue irakien, Fouad Hussein, tenus en marge de la Réunion ministérielle de la Coalition mondiale contre Daech.

Le chef de la diplomatie irakienne effectue une visite au Maroc au cours de laquelle il a pris part aux travaux de la Réunion ministérielle de la Coalition mondiale contre Daech, organisée le 11 mai à Marrakech.

S.L. (avec MAP)