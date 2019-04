Sahara: l’engagement du Maroc salué par le Conseil de sécurité

Le Conseil de sécurité des Nations Unies a salué, mardi, le “nouvel élan” impulsé par les deux tables-rondes sur la question du Sahara, tenues à Genève à l’initiative de l’Envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU, tout en se félicitant de “l’engagement” du Maroc à s’inscrire de “manière sérieuse” dans le processus politique onusien.

Dans sa résolution 2468, adoptée mardi à une large majorité, l’instance exécutive des Nations-Unies salue “le nouvel élan impulsé par la première table-ronde tenue les 5 et 6 décembre 2018 et la deuxième table-ronde tenue les 21 et 22 mars 2019, ainsi que l’engagement par le Maroc, le Polisario, l’Algérie et la Mauritanie de s’engager dans le processus politique de l’ONU sur le Sahara, de manière sérieuse et respectueuse en vue d’identifier des éléments de convergence”.

Le Conseil exprime également son “plein soutien aux efforts en cours du Secrétaire général et de son Envoyé personnel visant à maintenir le processus renouvelé des négociations afin d’aboutir à une solution à la question du Sahara”.

Le texte note aussi l’intention de l’Envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU pour le Sahara, Horst Köhler, d’inviter le Maroc, l’Algérie, la Mauritanie et le “Polisario” à une nouvelle rencontre “selon le même format” que celui des précédentes tables-rondes de Genève.

De même, le Conseil de sécurité salue notamment l’engagement du Maroc “à rester engagé tout au long de la durée de ce processus, dans un esprit de réalisme et de compromis, afin d’en assurer le succès”.

La résolution appelle également à faire montre de volonté politique et à travailler dans une atmosphère propice au dialogue dans le but de faire avancer les pourparlers, assurant ainsi la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité depuis 2007 et le succès des négociations.

